Киев, , 11:51 — REGNUM За тридцать лет своей независимости Украина стала самой бедной страной континента, с деиндустриализованной экономикой, разрушенной инфраструктурой, стагнирующим образованием и полностью деградировавшей социальной сферой. Основой идеологической надстройки украинского государства стал синтез рыночного фундаментализма, антикоммунизма и национализма, «густо приправленный цивилизационными мифами и антипролетарскими предрассудками». Об этом по случаю тридцатилетия Дня независимости Украины в небольшой статье «Украина превратилась в черную дыру континента» написал украинский журналист и социолог Андрей Манчук.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Демографические потери Украины, где на рубеже девяностых проживало 52 миллиона граждан, сравнимы с населением далеко не самой маленькой европейской страны — и давно превысили количество прямых и опосредованных жертв Голодомора. При этом темпы депопуляции постоянно растут — о чём вслух говорят как украинские, так и международные социологи», — написал Манчук.

По словам украинского журналиста, Украина стала чем-то «вроде черной дыры континента», «в большинстве случаев ее рассматривают как глубоко периферийную страну, которая поставляет на мировой рынок трудовых мигрантов, карпатский лес, контрабандные сигареты и нелегально добытый янтарь, вместе с ручейками утекающего из зоны боевых действий оружия».

Война на Донбассе ВО «Свобода»

По словам Манчука, после развала СССР страна развивалась в соответствии с «рыночной реставрацией девяностых». То есть после распада СССР эксплуатировались общественные богатства, накопленные в советский период, а наиболее ценными активами государственной собственности завладели будущие олигархи. При этом «беднеющее государство постепенно сбрасывало с себя непосильный груз социальных гарантий советского времени».

«Новая экономическая реальность с неизбежностью формировала соответствующую идеологическую надстройку. Ее основой явился синтез рыночного фундаментализма, антикоммунизма и национализма, густо приправленный цивилизационными мифами и антипролетарскими предрассудками. Эта крайне правая по своей сути идеология обозначила основную линию государственной пропаганды, и вместе с тем стала настоящей гражданской религией новой украинской интеллигенции — в широком спектре от откровенных нацистов до прогрессистски настроенных либералов. И она доказала свою эффективность, обеспечивая политическое господство над страдающим от «реформ» обществом», — подытожил журналист.

В свою очередь депутат украинского парламента Николай Скорик задался вопросом о том, что было построено в период украинской независимости.

«Уважаемые друзья, погуглите, что построено во времена «советской оккупации» с 1945-го по 1975-й в УССР. Сделайте то же самое за период с 1991-го по 2021-й. А теперь сравните и подумайте о том, что Вы собираетесь праздновать 24-го августа. На мой взгляд, нечего, к сожалению. За выходной спасибо», — написал украинский политик на своей странице в социальной сети Facebook.

Митинг на площади Октябрьской революции в поддержку Независимости Украины в Киеве в августе 1991 Jenniferhoffmaster.com

По словам депутата украинского парламента Ильи Кивы, Украина за тридцать лет своей независимости превратилась в колонию и стала страной третьего мира.

«День независимости» или начало уничтожения и порабощения страны. Не знаю, что мы «здобулы» (достигли — О. П.) за 30 лет — знаю, что за это время мы все «п*******» (потеряли — О. П.)!!! Украина окончательно превратилась в колонию — страну третьего мира, где нарушаются права граждан, где уничтожается свобода слова, ведётся внешнее управление и единственным экономическим достижением [является] блуждание по миру с протянутой рукой, жалобно выпрашивая подаяния. Территория лжи, ненависти и обмана, преступлений, возрождающегося фашизма и доминирующего гомосексуализма. Страна, где нищие и голодные старики, но самые большие развевающиеся флаги…» — подытожил на своем телеграм-канале депутат Рады Илья Кива.

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