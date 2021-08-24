Дамаск, , 14:43 — REGNUM Власти Сирии выразили протест по поводу открытия представительства курдской автономной администрации в столице Швейцарии Женеве, сообщает SANA.

Сирия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Министерство иностранных дел Сирии требует от властей Швейцарии пересмотреть выданное ими разрешение на открытие незаконного офиса, учитывая, что представители курдов «преподносят этот шаг как международное признание».

«Эти силы придерживаются сепаратистских позиций вопреки воле сирийского народа и его правительства», — заявили в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-майор Ярослав Москалик заявил, что Соединенные Штаты участвуют в незаконной добыче углеводородов, организуемой курдами в Сирии.

Читайте также: Генштаб: США продолжают помогать курдам незаконно добывать нефть в Сирии