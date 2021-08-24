Дамаск, 24 августа 2021, 14:43 — REGNUM Власти Сирии выразили протест по поводу открытия представительства курдской автономной администрации в столице Швейцарии Женеве, сообщает SANA.
Министерство иностранных дел Сирии требует от властей Швейцарии пересмотреть выданное ими разрешение на открытие незаконного офиса, учитывая, что представители курдов «преподносят этот шаг как международное признание».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-майор Ярослав Москалик заявил, что Соединенные Штаты участвуют в незаконной добыче углеводородов, организуемой курдами в Сирии.
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