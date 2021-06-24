Москва, , 14:50 — REGNUM Соединенные Штаты участвуют в незаконной добыче углеводородов, организуемой курдами в Сирии. Об этом 24 июня заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-майор Ярослав Москалик.

«Вашингтон продолжает оказывать помощь курдам в незаконной добыче и продаже углеводородов», — заявил он на Московской конференции по международной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня районе города Африн на севере Сирии начались столкновения между курдскими отрядами самообороны и турецкими военными. В боевых действиях была задействована тяжелая артиллерия. Данных о жертвах нет.

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