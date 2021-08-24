Сеул, 24 августа, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи направит в Афганистан и соседние страны три военно-транспортных самолёта для эвакуации афганцев, которые работали с правительством Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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«Эти люди много лет работали в посольстве, больнице и центре профессиональной подготовки Южной Кореи в Афганистане», — сообщили представители МИД Южной Кореи.

О точном количестве граждан Афганистана, которые будут эвакуированы в Южную Корею, не сообщается.

Ранее, 22 августа, председатель Демократической партии «Тобуро» Сон Ён Гиль сообщил, что правительство Южной Кореи должно оказать поддержку 400 гражданам Афганистана, которые помогали военным Южной Кореи восстановить страну.