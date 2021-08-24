* талибами — запрещённая в России организация

Нью-Дели, 24 августа, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Террористы в Индии могут использовать оружие производства США, которое ранее захватило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом 24 августа сообщает агентство ANI со ссылкой на индийские военные источники.

Оружие

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«У нас есть много свидетельств того, что это оружие направляется боевикам, действующим в Пакистане, которые могут передать его экстремистским группировкам, совершающим теракты в Индии при поддержке пакистанской межведомственной разведки ИСИ», — приводит агентство слова источника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Соединённые Штаты выделили ещё одну, четвёртую по счёту, военную базу для приёма беженцев из Афганистана.