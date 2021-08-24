Пекин, 24 августа, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Власти КНР не ждут, что США раскроют «истину» в готовящемся докладе о происхождении нового коронавируса, они лишь попытаются переложить ответственность за пандемию. Об этом официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил 24 августа на регулярном брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ван прокомментировал информацию о том, что доклад о коронавирусе представят американскому президенту Джо Байдену. По его словам, у разведсообщества США — плохая репутация, и его «исследования» не будут опираться на факты и истину.

Авторы доклада просто скомпилируют разные сведения, чтобы «переложить вину и доказать заранее заданные выводы». Для этого они используют выборочно подобранные данные, потому доверять этому документу нельзя.

Представитель МИД КНР подчеркнул, что государствам нужно проявлять солидарность в условиях пандемии, а не искать козла отпущения. Вашингтон же продолжает свои попытки политизировать пандемию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки анонсировала выход доклада о происхождении SARS-CoV-2, подготовленного американскими спецслужбами. Сначала документ представят президенту, и только потом — общественности.

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