Вашингтон, , 23:15 — REGNUM Американские эксперты готовят доклад по вопросу происхождения коронавируса, который может быть обнародован в «несекретной версии», сообщила 23 августа на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Воплощение тайн Цитата из к/ф «Монстры Юга». реж Роксанна Бенжамин, Дэвид Брукнер, Патрик Хорват. 2015. США

По её словам, первым с этим докладом ознакомится президент США Джо Байден.

«Это будет завтра — отметьте в своих календарях», — сказала Псаки.

При этом она заявила, что на подготовку общедоступной версии доклада понадобится еще несколько дней.

«Точной даты у меня для вас нет, но я ожидаю этого через несколько дней — от двух до нескольких, считая с завтрашнего», — сказала Джен Псаки.

Как сообщало ИА REGNUM, Белый дом и американские СМИ регулярно обвиняют Китай в создании коронавируса на своей территории. Никаких доказательств до сих пор предъявлено не было.

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