Москва, 24 августа, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Ситуацию в Афганистане обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Уточняется, что глава правительства Индии также выразил признательность российскому лидеру за оказываемое Москвой содействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, и в том числе — за поставку и производство в Индии российских вакцин, и за передачу необходимых лекарственных препаратов и медицинского оборудования.

Также указывается, что Путин обсудил с Моди ситуацию, сложившуюся в настоящее время в Афганистане.

«При обмене мнениями по ситуации в Афганистане отмечена важность скоординированных усилий, способствующих установлению в этой стране мира и стабильности, обеспечению безопасности в регионе в целом. Выражен настрой на наращивание сотрудничества в противодействии распространению террористической идеологии и наркоугрозе, исходящей с территории Афганистана», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что стороны условились сформировать двусторонний канал постоянных консультаций по проблеме Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров в Женеве президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байденобсуждали вывод американских войск из Афганистана.