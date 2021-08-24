Минск, 24 августа, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Международный валютный фонд выделил Белоруссии средства на борьбу с распространением коронавируса, от которого, как заверял в прошлом году Александр Лукашенко, никто «не умер и не умрёт». Тем не менее, по его распоряжению была направлена заявка в МВФ на получение финансовой помощи, и фонд удовлетворил её.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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МВФ выделил Белоруссии средства в размере $653,2 млн SDR (корзина валют), что в эквиваленте составило $925 млн. Всего на борьбу с пандемией фонд распределял $650 млрд с учётом квот государств-членов (0,14% у Белоруссии).

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Зачисленные в ЗВР Белоруссии средства помогут Александру Лукашенко освободить ресурсы на другие цели. Категорически против этого выступает белорусская оппозиция, долго призывавшая МВФ и страны Запада не оказывать официальному Минску финансовой помощи до тех пор, пока не прекратится государственный терроризм и политзаключённые не выйдут на свободу.

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