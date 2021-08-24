Москва, 24 августа, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди и Владимир Путин

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«При обмене мнениями по ситуации в Афганистане отмечена важность скоординированных усилий, способствующих установлению в этой стране мира и стабильности, обеспечению безопасности в регионе в целом. Выражен настрой на наращивание сотрудничества в противодействии распространению террористической идеологии и наркоугрозе, исходящей с территории Афганистана. Условлено о формировании двустороннего канала постоянных консультаций по данной проблематике», — говорится в сообщении.

Помимо этого, стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений «особо привилегированного стратегического партнёрства, в том числе в торгово-экономической сфере».