Москва, 24 августа, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В ходе переговоров в Женеве президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден обсуждали вывод американских войск из Афганистана. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

(сс) Official White House. by David Lienemann Джо Байден и Владимир Путин в 2011 году

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«Можно сказать одно, что действительно тогда еще, когда не случился вот этот афганский коллапс, действительно тема Афганистана и на тот момент предстоящее окончание вывода американцев из Афганистана обсуждалась, затрагивалась на переговорах», — сказал Песков.

При этом, по его словам, пресс-службы двух лидеров не стали транслировать подробности и нюансы этой темы, поскольку «так не принято».