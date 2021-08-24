Вашингтон, 24 августа, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Соединённые Штаты выделили ещё одну, четвёртую по счёту, военную базу для приёма беженцев из Афганистана. Об этом сообщила пресс-служба Северного командования ВС США, отвечающего за оборону континентальной части страны.

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«Министерство обороны одобрило запрос об оказании помощи, поступивший от Госдепартамента США, во временном размещении на базе Макгайер-Тикс-Лейкхерст в штате Нью-Джерси», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что на территории базы будут размещены граждане Афганистана, которые попросили предоставить им специальные иммиграционные визы, и члены их семей. Эта база станет четвертой в дополнение к базам Форт-Маккой (штат Висконсин), Форт-Блисс (штат Техас) и Форт-Ли (штат Вирджиния), где будут размещены афганские беженцы.

По данным Пентагона, всего на четырёх базах планируется разместить до 25 тысяч человек. Пока же на трёх базах в США размещено 1,2 тысячи беженцев из Афганистана.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны. Тысячи граждан Афганистана, а также граждан других государств пытались улететь из страны на эвакуационных рейсах.

Всего Афганистан рассчитывают покинуть порядка 18 тыс. человек (и ещё около 53 тыс. членов их семей), помогавших войскам США на территории своей страны. Все они надеются на получение в США иммиграционных виз.