Мадрид, 24 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Международные войска, в том числе испанские, изучают возможность проведения операции за пределами периметра кабульского аэропорта, чтобы забрать людей, которые не смогли добраться до этой территории, и эвакуировать их. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес в интервью SER.

Афганцы

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По её словам, хотя такая возможность и рассматривается, министр считает её «очень сложной», и что прямо сейчас невозможно как-либо действовать за пределами аэропорта, потому что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полностью контролирует всё в Кабуле» и в подавляющем большинстве территорий страны.

Ранее на военный аэродром в Мадриде прибыли ещё несколько сотен афганских беженцев.