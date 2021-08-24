Стокгольм, 24 августа, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В настоящее время в международном аэропорту Кабула своей очереди на эвакуацию ожидает еще одна группа беженцев. Однако удастся ли спасти всех, кто включен в список правительства Швеции — неизвестно. Об этом 24 августа в эфире телеканала SVT заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

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«Я не уверена, что у нас это получится», — отметила Линде.

Вскоре, заверила дипломат, из Афганистана смогут уехать еще больше местных сотрудников шведского посольства с семьями. Вечером 23 августа еще одной большой группе людей удалось попасть в аэропорт в ожидании эвакуации.

«Они еще не покинули страну, но надеюсь, что эвакуация пройдет успешно», — заявила Линде.