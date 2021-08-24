Москва, 24 августа, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В летние каникулы в 2021 году дети школьного возраста никуда не выезжали и провели время дома. Об этом заявили 32% родителей в России (в 2020 пандемийном году — 50%), приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Krasnodar.ru Летний отдых детей

Организовали детям отдых на даче или в деревне 29% респондентов. Вывели детей на курорты Черного моря 19%. Отправила ребенка в оздоровительный лагерь 9% родителей.

Путешествовали по России 6% детей с родителями. О поездках за границу заявили 5%. Провели лето в школьных лагерях дети лишь 1% родителей. Гостили у родственников, отдыхали в санаториях и в других местах дети из 6% семей.

Опрос проведен 6—20 августа 2021 года. Опрошены 1600 родителей детей школьного возраста старше 18 лет в 340 населенных пунктах РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, в мае 2021 года родители заявляли, что все летние каникулы дети проведут дома и никуда не поедут.

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