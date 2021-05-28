Москва, , 12:18 — REGNUM Все летние каникулы в 2021 году дети проведут дома и никуда не поедут. Об этом заявили большинство родителей в России (34%), приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

16% родителей сообщили, что их дети этим летом поедут отдыхать в оздоровительные или спортивные лагеря. 9% отправят детей в деревню или на дачу, 8% — к бабушке, к дедушке или к родственникам.

На море летом намерены отвезти ребенка 6% родителей, в Крым — 2%, в Сочи или на курорты Краснодарского края — 2%. Планируют отдых в других регионах России (Карелия, Байкал и др.) или за границей 4%.

Опрос проведён 6−8 мая 2021 года среди 1500 граждан РФ в 104 населенных пунктах. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, дети 14−17 лет в летние каникулы будут подрабатывать, заявили 15% родителей подростков.

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