Дублин, 24 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Ирландия направит в аэропорт Кабула группа дипломатов и военнослужащих для помощи в эвакуации своих граждан. Об этом заявил глава МИД Ирландии Саймон Ковени.

Флаг Ирландии

«Я одобрил отправку небольшой группы дипломатов при поддержке рейнджеров армии в аэропорт Кабула», — написал он в Twitter.

Дипломаты будут работать с международными партнёрами Ирландии, чтобы помочь в эвакуации оставшихся ирландских граждан.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане.

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны. 23 августа лидер сопротивления Ахмад Масуд заявил, что афганские правительственные войска сконцентрировались в Панджшере и готовы дать отпор радикальным исламистам, если те попытаются захватить эту северную провинцию страны.