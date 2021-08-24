Канберра, 24 августа, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Вечером и ночью 23 августа усилиями правительства Австралии более 650 австралийцев и афганцев были эвакуированы из аэропорта Кабула пятью рейсами. Об этом премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил утром на следующий день, давая интервью телеканалу Nine News.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

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«Это была наша самая большая ночь по числу эвакуированных … Было всего пять рейсов», — заявил Моррисон.

Более 1 700 человек были эвакуированы властями Австралии из аэропорта Кабула после того, как столица Афганистана была захвачена террористами из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Моррисон отметил, что австралийцы, все еще находящиеся в Кабуле, проделывают огромную работу по вывозу людей.

«Они работают там на земле, они настоящие герои», — добавил премьер-министр.