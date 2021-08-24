Нью-Дели, 24 августа, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Вице-президент Афганистана, не признавший захват власти в стране радикалами и объявивший себя законным исполняющим обязанности главы государства Амрулла Салех заявил, что республика отвергает диктатуру радикального движения.

Афганистан

«Мы не хотим, чтобы Афганистан превратился в Талибанистан, этого не произойдет, это то, чего хочет «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мы предпочитаем переговоры, но они должны быть значимыми», — сказал он в эфире телеканала India Today.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане.

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Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны. 23 августа лидер сопротивления Ахмад Масуд заявил, что афганские правительственные войска сконцентрировались в Панджшере и готовы дать отпор радикальным исламистам, если те попытаются захватить эту северную провинцию страны.