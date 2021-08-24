Киев, 24 августа, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Украинский самолёт, который прибыл в Кабул для эвакуации из Афганистана граждан Украины, был захвачен неизвестными. Об этом 24 августа в эфире «Громадське радио» сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

(сс) Maklay62 Самолет

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Он уточнил, что инцидент произошёл на прошлой неделе.

«Наш самолёт захватили другие люди. В (минувший — прим. ИА REGNUM) вторник у нас фактически украли самолёт — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев», — добавил Енин.

Подробности о дальнейшей судьбе лайнера замглавы МИД Украины не сообщил. Он отметил, что следующие три попытки по эвакуации граждан Украины также не были успешными, поскольку пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта.

По его словам, всю неделю дипломатическая служба работала «в режиме краш-теста» и в итоге смогла добиться вылета из афганской столицы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа военно-транспортный самолёт Ил-76МД воздушных сил Украины не смог совершить посадку в аэропорту Кабула из-за отсутствия разрешения. Самолёт должен был эвакуировать граждан Украины, которые остались в Афганистане во время захвата страны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ранее в МИД Украины сообщали, что в Афганистане остаются до 50 граждан Украины.