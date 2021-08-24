Вашингтон, 24 августа, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен от имени всей страны поздравил народ Украины с 30-й годовщиной независимости. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства 24 августа, отмечено, что 30 лет назад Верховная рада Украины «сделала смелый выбор» для страны, чтобы «наметить новый курс как независимого, демократического и суверенного государства, основанного на европейских ценностях».

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine США и Украина

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Блинкен напомнил, что Вашингтон на протяжении всего этого периода поддерживал Украину.

«Мы продолжим поддерживать вас в ваших усилиях по реализации ваших евроатлантических устремлений, восстановлению и обеспечению безопасности международно признанных границ Украины и защите от российской агрессии», — заверил глава Госдепа США.

Он также добавил, что ключом к достижению этих целей являются нынешние усилия Киева по реформированию.

«Мы остаемся вашим близким партнёром в вашей работе по продвижению усилий по борьбе с коррупцией, содействию экономическому росту», — подчеркнул Блинкен.

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«Соединённые Штаты привержены укреплению наших отношений с Украиной по мере того, как мы работаем вместе над построением благоприятного будущего для всех украинцев. Поздравляем с 30-летием независимости!» — заявил Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа Украина отмечает 30-летие провозглашения независимости, состоявшегося в 1991 году. Одним из главных праздничных мероприятий в Киеве станет масштабный военный парад, в котором примет участие тяжёлая техника и авиация.