Киев, , 23:59 — REGNUM Активная работа по улучшению технического обеспечения войск Украины проводилась в последние два года, и парад ко Дню независимости Украины продемонстрирует достижения в данном направлении. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Интер».

Владимир Зеленский President.gov.ua

По его словам, тридцатый День независимости отмечает Украина в текущем году.

«Важный год… Мы должны показать (на параде — прим. ИА REGNUM) все, что есть на Украине — какого качества, какого уровня, — сказал Зеленский, слова которого обнародовала пресс-служба. — Мы постоянно увеличиваем бюджет для наших военных. Я этим горжусь… Считаю, что люди должны увидеть, на что государство тратило деньги».

По его словам, на параде будут продемонстрированы новые образцы военной техники.