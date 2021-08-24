Вашингтон, 24 августа, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Учёные Университета Вашингтона в Сент-Луисе совместно с коллегами из других научных учреждений Соединённых Штатов обнаружили антитело, которое способно нейтрализовать различные штаммы коронавируса. Результаты исследования опубликованы в журнале Immunity.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Исследователи решили выяснить, какие антитела наиболее успешно противодействуют наибольшему числу штаммов SARS-CoV-2. Для этого они получили 43 антитела из мышей, которым ввели ключевой участок белка пепломера, после чего иммунизировали грызунов.

Учёные выбрали две наиболее мощные нейтрализующие частицы и протестировали их против новых штаммов. Выяснилось, что антитело SARS2−38 нейтрализовало все варианты COVID-19, даже при низкой концентрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что период от семи дней до двух недель должен пройти для спада смертности от COVID-19 в России после снижения уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Нетесов также назвал ряд возможных причин большего по сравнению с предыдущими месяцами числа летальных исходов от COVID-19.

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