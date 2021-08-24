Джакарта, 24 августа, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Беженцы из Афганистана проведут демонстрацию перед офисом Агентства ООН по делам беженцев в столице Индонезии Джакарте, чтобы потребовать разъяснений относительно статуса их размещения, сообщает CNN Indonesia.

Kpcdn.net Демонстрация. Джакарта

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В мирной акции протеста 24 августа примут участие около 200−500 беженцев.

«Мы знаем ситуацию с COVID-19 в Индонезии, и правительство ввело карантин, который не позволяет проводить собрания, но мы в отчаянии и у нас нет другого выхода, кроме как рассказать миру о наших проблемах и заботах», — заявил представитель афганских беженцев Хакмат.

Индонезия не подписала Венскую конвенцию, поэтому она не несет ответственности за размещение беженцев.