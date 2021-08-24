Вашингтон, 24 августа, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Усилия, связанные с эвакуацией из Афганистана своих граждан, а также афганских беженцев, обсудили президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе Белого дома.

No 10 Downing Street Джо Байден и Борис Джонсон

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Кроме того, лидеры стран затронули вопрос проведения предстоящего саммита Группы семи (G7). Они отметили важность тесной координации с союзниками и партнерами для улучшения ситуации в Афганистане, а также выработке общего подхода к политике, связанной с указанной республикой.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа Белый дом объявил, что за несколько часов США и их союзники эвакуировали из аэропорта Кабула по меньше мере еще 10,9 тыс. человек.