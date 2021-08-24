Тегеран, 24 августа, 2021, 08:04 — ИА Регнум. 23 августа представитель министерства иностранных дел Ирана выразил надежду, что афганские группировки воспользуются шансом вывода внерегиональных сил из Афганистана и формирования инклюзивного правительства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Иран призывает все стороны сохранить терпение», — заявил Саид Хатибзаде журналистам на своем еженедельном брифинге для прессы в Тегеране. Как подчеркнул иранский представитель, страна наблюдает за развитием событий в Афганистане и поддерживает связь с различными группами.

«История Афганистана показывает, что в стране нет военного решения для урегулирования существующих проблем», — сказал Хатибзаде, отметив, что Иран готов сотрудничать и содействовать переговорам в этой связи.

«Иран поддерживал афганский народ на протяжении последних 40 лет», — заявил иранский представитель журналистам, подчеркнув, что Тегеран всегда считал, что жизнь афганцев, их права и собственность должны быть сохранены.

Кроме того, он выразил надежду, что координационный совет, сформированный в Афганистане, принесет мир стране.