Вашингтон, 24 августа, 2021, 02:10 — ИА Регнум. По меньше мере 10,9 тысячи человек было эвакуировано из аэропорта Кабула 23 августа военные США и их союзники. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В Афганистане

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Для вывоза 6,6 тысячи человек американские военнослужащие совершили 15 рейсов. Силы других государств задействовали 34 самолета для эвакуации еще 4,3 тысячи беженцев. Всего с 14 августа Афганистан с помощью США покинули приблизительно 48 тысяч человек, а с конца июля — примерно 53 тысячи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британское министерство обороны объявило, что с 13 августа Великобритания вывезла из Афганистана 5725 человек, из них 3,1 тысячи — местные жители.