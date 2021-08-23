Стокгольм, 24 августа, 2021, 00:08 — ИА Регнум. За последние несколько часов усилиями шведского правительства из захваченного террористами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистана были эвакуированы еще 55 человек. Об этом вечером 23 августа в эфире телеканалf SVT заявила глава МИД Швеции Анн Линде.

Ministerie van Buitenlandse Zaken Анн Линде

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"Всего эвакуировано 225 человек. Речь идет о местных сотрудниках посольства и членах их семей, а также людях из так называемого шведского списка», — заявила Линде.

В то же время глава шведской дипломатии отмечает, что эвакуированы далеко не все, а террористы препятствуют им добраться до международного аэропорта в Кабуле, устанавливая пропускные пункты в афганской столице.

«Мы, несколько стран, пытаемся найти способы доставить людей в аэропорт», — отметила дипломат.