Рим, 23 августа, 2021, 22:33 — ИА Регнум. Италия должна оказать помощь гражданам Афганистана, приняв на своей территории женщин и детей, заявил в понедельник, 23 августа, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Lega Salvini Premier Маттео Сальвини

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Кроме того, Италия должна забрать из Кабула и тех, кто работал с ее посольством и из-за этого может теперь пострадать от новых властей страны, полагает Сальвини.

При этом о тотальном приеме беженцев (то есть без исключения мужчин) речь идти не может, в таком случае резко вырастет угроза «занесения» террористических элементов, считает политик.

Власти Италии уже помогли почти 2000 граждан Афганистана покинуть страну и прибыть в Рим, ожидается, что в ближайшие дни этот показатель вырастет до 3350.