Рим, 23 августа, 2021, 21:40 — ИА Регнум. ЕС должен принимать беженцев из Афганистана, даже если не все страны ЕС поддержат это решение, заявил в понедельник, 23 августа, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Camera dei deputati Паоло Джентилони

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Если для утверждения такого решения придется отказаться от принципа единогласия, значит, так надо и сделать, считает комиссар.