В Еврокомиссии хотят отказаться от принципа единогласия
Рим, 23 августа, 2021, 21:40 — ИА Регнум. ЕС должен принимать беженцев из Афганистана, даже если не все страны ЕС поддержат это решение, заявил в понедельник, 23 августа, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
Camera dei deputati
Паоло Джентилони
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Если для утверждения такого решения придется отказаться от принципа единогласия, значит, так надо и сделать, считает комиссар.
«Кто-нибудь всегда будет против. Но Орбан (премьер-министр Венгрии — прим. ИА REGNUM) и другие, кто будут против, все же живут по нашим общим правилам», — сказал Джентилони.