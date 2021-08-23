Рим, 23 августа, 2021, 21:26 — ИА Регнум. За время эвакуации из Афганистана в Италию доставлены уже 1990 граждан этой страны, в том числе 667 детей, сообщили в министерстве обороны Италии в понедельник, 23 августа.

wacki56 Самолет

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

Предполагается, что в ближайшие дни этот показатель увеличится до 3350. Около 1300 человек уже ждут своей очереди в аэропорту Кабула.

Италия вывозит из Афганистана, помимо своих граждан, также тех, кто взаимодействовал с посольством страны в Кабуле и членов их семей.