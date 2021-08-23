Санкт-Петербург, 23 августа, 2021, 17:11 — ИА Регнум. На предприятии «Адмиралтейские верфи» в Петербурге 23 августа заложили сразу две большие дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 для Военно-морского флота России. Вместе с четырьмя другими подлодками этого типа они будут служить на Тихоокеанском флоте России. Торжественным мероприятием закладки новых подлодок в режиме видеоконференции руководил президент РФ Владимир Путин.

АО «Адмиралтейские верфи» Закладка подлодок «Можайск» и «Якутск»

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«Сильной суверенной России нужен мощный, сбалансированный Военно-морской флот. Сегодня он играет ключевую роль в системе обеспечения безопасности государства, надежно защищает национальные интересы, вносит весомый вклад в укрепление стратегического авторитета и международной стабильности», — сказал глава государства.

Напомним, подводные лодки «Можайск» и «Якутск» стали пятым и шестым подводным кораблём, строящимися на АО «Адмиралтейские верфи» для ТОФ. Как напомнили в пресс-службе «Адмиралтейских верфей», первая субмарина, «Петропавловск-Камчатский», передана ВМФ РФ 25 ноября 2019 года. Подводная лодка «Волхов», вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года. Третья подлодка серии, «Магадан», сейчас в море завершает выполнение программы государственных испытаний. После этого «Магадан» пройдет ревизию и чистовую отделку на предприятии.

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На четвертой подводной лодке данной серии «Уфа» идет формирование легкого корпуса, трубомонтажные и электромонтажные работы, установка акустического покрытия.

«Корабли, сошедшие со стапелей верфей, с честью и гордостью несут боевую службу во всех районах Мирового океана», — заявил генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи»Александр Бузаков.

Подводные лодки проекта 636.6 имеют обеспечивают оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, имеют новейший инерциальный навигационный комплекс, современную автоматизированную информационно-управляющую систему, мощное торпедно-ракетное вооружение.