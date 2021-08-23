Кабул, 23 августа, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Афганская женщина родила ребенка на борту самолета C-17 ВВС США, который эвакуировал беженцев из аэропорта Кабула, сообщает BBC.

Af.mil ВВС США

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Женщина родила девочку на борту самолета после приземления на авиабазе Рамштайн, Германия, 21 августа.

Во время полета у матери начались роды и возникли осложнения. Командир самолета решил снизить высоту, что помогло стабилизировать и спасти жизнь женщины.

После приземления летчики приняли роды в грузовом отсеке самолета. Девочка и мать были доставлены в близлежащее медицинское учреждение и находятся в хорошем состоянии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиабаза Рамштайн, опорный пункт ВВС США на территории Германии, принимает эвакуированных из Афганистана беженцев.