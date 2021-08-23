Бишкек, 23 августа, 2021, 15:34 — ИА Регнум. В Киргизии временно приостановлена выдача виз гражданам Афганистана. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба МИД Киргизии.

МИД Киргизии

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В киргизском внешнеполитическом ведомстве отметили, что эта мера введена из-за того, что в Афганистане сложилась нестабильная ситуация. Ограничение нужно, чтобы воспрепятствовать проникновению в Киргизию под видом беженцев экстремистов и других нежелательных элементов.

Как сообщили в пресс-службе, визы гражданам Афганистана пока будут выдавать только для дипломатических целей. Рассматривается вопрос о том, чтобы разрешить выдавать визы студентам из Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установила контроль почти на всей территории Афганистана. Исламисты вошли в Кабул, что вызвало массовое бегство жителей страны.