Варшава, 23 августа, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Днем 23 августа в Варшаве приземлился очередной самолет (седьмой по счету) с эвакуированными людьми из Афганистана. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел страны Марцин Пшидач в эфире телеканала TVP Info.

(сс) Todd Huffman Афганистан

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«В варшавский аэропорт прибыл седьмой самолет с эвакуированными людьми из Афганистана. На борту находились 90 человек. Это в основном представители международных организаций и дипломаты. Таким образом, число эвакуированных людей из Афганистана польскими самолетами возросло до 450 человек», — заявил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Варшаве пообещали эвакуировать из Афганистана граждан Польши и иностранцев, которые сотрудничали с Польшей. Кроме того, было принято решение участвовать в эвакуации и людей, связанных с НАТО, Европейским союзом, Международным валютным фондом и Международным олимпийским комитетом.