Москва, 23 августа, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин высказался за необходимость координации подходов к проблеме Афганистана в рамках Совбеза ООН и стран «Большой двадцатки», заявил 23 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В целом есть понимание, и это акцентировал президент Путин в своем выступлении, необходимости координировать подходы (к проблеме Афганистана), в том числе в рамках ООН, Совета Безопасности и «двадцатки», — сказал Песков.

Он также добавил, что лидеры стран ОДКБ высказали озабоченность тем, что «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сохраняет сильные позиции в Афганистане.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провели по видеосвязи внеочередную сессию Совета коллективной безопасности, на которой они обсуждают ситуацию в Афганистане.

Во встрече, которая прошла под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона, приняли участие президенты России Владимир Путин, Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.