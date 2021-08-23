Мадрид, 23 августа, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Чуть более половины из 566 афганцев, прибывших в Испанию, уже обратились за международной защитой к соответствующим структурам в стране. Об этом заявил испанский министр по вопросам интеграции, социального обеспечения и миграции Хосе Луис Эскрива в интервью El Programa del Verano.

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По его словам, 91 человек из указанного числа больше не находится в лагере на авиабазе Торрехон-де-Ардос в Мадриде, а рассредоточен в разных центрах приема по всей территории страны.

Министр объяснил, как проходит процесс прибытия в аэропорт. По словам Эскривы, сперва афганцев размещают в здании, где их проверяют на COVID-19, и во время этой процедуры беженцы запрашивают у Испании международную защиту, что уже сделало «немногим более половины».