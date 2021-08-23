Баку, 23 августа, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Около 40 мигрантов из Афганистана вышли в Баку в Зимнем парке на несанкционированную акцию протеста. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Азербайджана.

(сс) David Davidson Баку. Азербайджан

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«Участники требовали от представительства Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане уделить им побольше внимания», — сделал сообщение для СМИ глава пресс-службы МВД республики Эхсан Захидов.

Он отметил, что сотрудники полиции пресекли акцию, так как она не была санкционирована. Правоохранители провели с протестующими разъяснительную работу и вывели из парка.