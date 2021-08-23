Тирана, 23 августа, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании 23 августа Эди Рама сравнил происходящее в Афганистане с ситуацией в Албании в 1990-е годы прошлого столетия, когда граждане этой страны массово эмигрировали из-за коммунистического режима президента Энвера Ходжи.

tomislav medak Эди Рама

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«Тридцать лет назад албанцы были афганцами», — заявил Рама и интервью изданию The Sunday Times.

По словам Рамы, европейцы знают, что такое война, только по телевизионным сериалам, в отличие от албанцев, для которых «все это реальность». Он добавил, что несколько десятилетий под властью диктатора Энвера Ходжи албанцы были подвергались репрессиям, а страна оказалась в изоляции и стала самой бедной в Европе.

«Афганцы теперь в такой же ситуации, в которой были албанцы 30 лет назад, и поэтому мы должны быть с ними, так же как и другие страны тогда были с нами», — сказал Рама.

Напомним, что Албания одной из первых согласилась принять афганских беженцев. Премьер-министр Эди Рама ранее уже заявил о том, что его страна делает это не из-за того, что об этом просят США, а из солидарности с афганским народом.