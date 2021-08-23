Мадрид, 23 августа, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Днём 23 августа в Испанию прибудут два самолета Air Force A400 с 260 людьми на борту из Афганистана. Об этом заявила глава минобороны Испании Маргарита Роблес в ходе пресс-конференции.

Афганские женщины

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По её словам, оба самолета вылетели утром 23 августа из аэропорта Кабула и приземлились в Дубае, откуда они затем вылетели на авиабазу Торрехон-де-Ардос в Мадриде.

Роблес отметила, что не знает, как долго будет продолжаться операция по эвакуации, поскольку аэропорт Кабула на данный момент контролируется армией США.