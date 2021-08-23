* талибами — запрещённая в России организация

Стокгольм, 23 августа, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Терроризм, ситуация в области безопасности, зверства и жестокости талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — вот, что звучит в мировых СМИ последние недели. Однако, как написала в своей авторской статье журналистка шведского телеканала SVT Эрика Бьерстрём, проблемы климата и окружающей среди также сыграли на руку террористам в их молниеносном захвате власти в Афганистане.

Афганистан

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«Продолжающийся конфликт в стране в сочетании с климатическим кризисом и пандемией ковида работают рука об руку в рамках дьявольского союза в и без того уязвимом Афганистане. Этим воспользовались талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), свергнув правительство. Безработица, потоки внутренних беженцев, голод и детские браки ослабили жизнестойкость людей», — написала журналистка.

«Ледники на афганском нагорье уменьшились или уже исчезли. Талая вода необходима в плодородных долинах, где фермеры выращивают оливки, пшеницу, картофель и другие овощи. По мере того, как становится теплее, талая вода поступает весной слишком рано, прежде чем посевы начинают прорастать … Отчаявшиеся семьи вынуждены брать взаймы у богатых вождей различных кланов, чтобы пережить зиму, когда урожай погиб. Когда семьи не могут выплатить ссуду, они вынуждены продать дочь. Невеста-ребенок становится тем, кого кредитор требует в качестве средства погашения. Из-за негодования, которое возникает, когда люди чувствуют себя брошенными своим же правительством, местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) легко смогли настроить мнение людей против правительства», — поясняет Бьерстём.

Талибы* — члены движения «Талибан», организации, деятельность которой запрещена в РФ.