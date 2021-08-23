Стокгольм, 23 августа, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Два самолета ВВС ВС Швеции, отправленные для эвакуации людей из захваченного террористами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кабула, успешно справляются с несением возложенных на них задач. Об этом вечером 22 августа в интервью телеканалу SVT заявил представитель ВС Швеции Хенрик Лундквист Родмарк.

Стокгольм. Швеция

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По состоянию на вечер 22 августа, один из двух бортов отправился с эвакуированными из Афганистана, другой — ожидал своего полета.

«Когда они (самолеты ВВС ВС Швеции — прим. ИА REGNUM) туда были направлены?» — спросили журналисты.

«Точного времени прибытия у меня сейчас нет. Это все, что я могу сказать на данный момент», — коротко ответил Лундквист.