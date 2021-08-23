Пекин, 23 августа, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Китае приостановлено распространение коронавирусной инфекции. Так, согласно данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, 22 августа власти Китая не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом внутри страны, только завозные случаи. Об этом сообщает Xinhua.

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Это произошло впервые с 20 июля, когда в Китае выявили новую вспышку заражений в аэропорту города Нанкин. Чтобы подавить последнюю вспышку заражений «Дельта"-штаммом, Пекину потребовались «драконовские ограничения» и беспрецедентное тестирование.

Уточняется, что за пошедшие сутки 23 августа в Китае был зафиксирован 21 новый случай заражения, все инфицированные прибыли из-за рубежа. Пять случаев выявлено в провинции Гуандун, четыре — в Шанхае, по три случая — в Тяньцзине и провинции Юньнань, два — в Пекине, по одному случаю — в провинции Шаньси, Чжэцзян, Хэнань и Сычуань.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Гао Гуанмин заявил, что в Китае назрела необходимость повышения эффективности профилактических мер против распространения «Дельта"-штамма коронавируса, который отличается высокой скоростью ввиду повышенной контагиозности возбудителя.