Пекин, , 21:03 — REGNUM В Китае назрела необходимость повышения эффективности профилактических мер против распространения дельта-штамма коронавируса, которое отличается высокой скоростью ввиду повышенной контагиозности возбудителя. Об этом 13 августа сообщает Синьхуа, ссылаясь на заявление, сделанное на пресс-конференции официальным представителем Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Гао Гуанмином.

По словам сотрудника ведомства, принятие решений следует осуществлять с учетом конкретной ситуации на местах, уделяя внимание предупреждению заболеваемости на низовом уровне, быстрому реагированию на чрезвычайные эпидемиологические ситуации, помещению на карантин лиц, имевших тесные контакты с заболевшими и принадлежащих к группам высокого риска.

Поставлена задача предельно сократить площадь территории, пораженной вспышкой инфекции.