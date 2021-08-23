Москва, 23 августа, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Национализм на Украине — это сложный вопрос, который относится к XX веку. Сегодня украинский национализм — это фактор дестабилизации общественно-политической ситуации не только на самой Украине, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Kresy.p Национализм на Украине

«Украинский национализм, безусловно, трансформируется сегодня в реальный фашизм, в нацизм и в подавление инакомыслящих на Украине. Поэтому недооценка этого фактора недопустима.

В любом случае это реальная опасность, в том числе и для России, с точки зрения реального потенциала, прежде всего, диверсионно-террористического, которым обладает Украина в лице украинских националистических сил.

Судя по тому, как украинскими спецслужбами на юг России, в Крым засылаются диверсанты для совершения терактов, реальная откровенная угроза существует.

Украинский национализм был всегда. Хрущёв недостаточно активно с ним боролся, реабилитировав в свое время украинских националистов, которые отбывали длительный сроки заключения в лагерях за диверсионную деятельность против Советского Союза. А далее это всё развивалось и вылилось в те уродливые формы, которые мы сегодня видим.

Украинский национализм поощрялся всеми президентами Украины после обретения независимости. Особенно активно он стал развиваться уже на рубеже 2014−2015 гг.

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский сейчас использует фактор украинского национализма для внутриполитических целей. Главная цель — удержание власти.

России в этом случае нужно укрепляться. Работать надо было ранее в течение 30 лет, когда на Украине развивалось нацистское государство. А Россия работала плохо, в результате мы фактически потеряли Украину», — высказал своё мнение Игорь Коротченко.

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