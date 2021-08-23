Москва, , 10:19 — REGNUM В основе массового радикального национализма на Украине лежит невротический коллективный нарциссизм как следствие исторической «травмы модернизации» и социального стресса, который служит иллюзорным компенсатором коллективного чувства, порожденного упадком и маргинализацией этнокультурной общности, пишет в своей статье в журнале «Историческая психология и социология истории» профессор кафедры философии и социологии Луганского национального университета им. Т. Шевченко, д. ф. н Виталий Даренский, опубликованной на сайте «Соционаука».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

"Феномен радикального национализма, фактически проникшего во власть в современной Украине, ставит перед исследователем вопрос о глубинном социально-психологическом и экзистенциальном основании, обусловившем существование этого явления в XXI веке. Прежде всего, требуют анализа и осмысления две главные особенности современного радикального украинского национализма.

Во-первых, это не такое маргинальное явление, как в Европе: украинский национализм стал явлением массовым, охватившим как минимум половину населения Украины.

Сегодня его представители абсолютно доминируют в украинской политике и жестко подавляют всех своих оппонентов. В этом отношении украинский национализм — экстраординарное явление для современной Европы, и ныне имеет некоторые аналоги лишь в ряде стран Африки и Азии.

Во-вторых, современный украинский национализм не только сознательно декларирует свою преемственность по отношению к украинским нацистам 1930−1940-х годов, участвовавшим в войне на стороне гитлеровской Германии (в частности, активно принимавшим участие в геноциде советских военнопленных и евреев, а также по собственной инициативе устроившим геноцид поляков).

По ряду идеологических признаков современный украинский радикальный национализм действительно имеет много общего с идеологией классического нацизма 1930 — 1940-х годов.

В российском обществе царит «определенное недоумение: откуда взялась эта преисполненная ненависти к «москалям» и «омоскаленным» дьявольская сила, которая уже несколько месяцев «панует» на Украине? Между тем идеи, которые пропитывают эту силу, уже почти столетие инфицируют украинскую народную толщу.

Эти идеи создали бандеровский нацизм и его военно-политическое воплощение в 30−40-х годах ХХ века. И эти же идеи в постсоветское время вышли на идеологический и политический простор создали предпосылки для попытки бандеровского реванша… Имя этим идеям — украинский нацизм».

Причины массового распространения украинского национализма состоят в том, что он является:

1) мощным психологическим компенсатором реального процесса культурной деградации общества;

2) психологическим компенсатором подсознательного чувства исторической вины — предательства своей подлинной общерусской и советской идентичности, отказа от подлинной исторической памяти и большой культурной традиции ради агрессивного провинциализма;

3) заполнением культурной пустоты массового сознания, создающим образ иллюзорного «величия», — говорится в статье Виталия Даренсконо.

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