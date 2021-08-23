Кишинёв, 23 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Двое граждан Молдавии были эвакуированы из Афганистана. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.

Cotidianul.ro Флаги Румынии и Молдавии

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По данным внешнеполитического ведомства, молдавских граждан вывезли в Пакистан. Там их приняло посольство Румынии в Исламабаде.

«Несмотря на чрезвычайно тяжелые условия, молдавским гражданам помогли безопасно добраться до Исламабада при поддержке Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску заявил, что в Кабуле находятся шесть молдавских граждан, которые работают на миссию ООН. Он также отметил, что в Афганистане нет посольства Молдавии, поэтому неизвестно, сколько ещё сограждан там может быть.