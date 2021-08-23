Сеул, 23 августа, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Группа афганцев, проживающих в Южной Корее, обратились к южнокорейскому правительству с просьбой оказать помощь в эвакуации их семей из Афганистана. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на свои источники.

Флаг Южной Кореи

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По данным источников, около 30 человек, являющихся сотрудниками южнокорейских компаний, неправительственных организаций, мессионерами, провели 23 августа пресс-конференцию перед зданием министерства иностранных дел в Сеуле.

«Мы искренне просим правительство Южной Кореи принять незамедлительные меры по спасению афганцев, которые помогали вашей стране, и чьи семьи живут в Южной Корее», — заявили участники пресс-конференции.

Накануне председатель правящей Демократической партии «Тобуро» Сон Ён Гиль сообщил, что никаких обсуждений с США по вопросу приёма беженцев не проводилось. Он также выразил сомнения в уместности данной идеи.