Москва, , 17:26 — REGNUM Борьба с языками на Украине в основном сводится к политической риторике или поводам для отдельных репрессий. Об этом 2 июля заявила украинский правозащитник Татьяна Монтян на телеканале «Россия 24».

«Обратите внимание на нашего бессменного министра внутренних дел господина Авакова. Никто на него не наезжает за то, что он говорит по-русски. На массу других чиновников тоже никто не наезжает за русский язык. У нас за русский язык наезжают на футболистов, на всяких певцом ртом. А на всяких Аваковых никто за русский язык не наезжает», — заявила Монтян.

«В Украине есть огромное количество совершенно русскоязычных этнических русских нацистов, которые просто приняли бандеровскую идеологию. И в то же время есть совершенно украиноязычные этнические украинцы, которые за дружбу с Россией и вообще советские люди, можно сказать. Вот так всё смешалось в доме Облонских», — подчеркнула она.

Ранее Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины, который относит к коренным народам Украины те этнические общности, которые сформировались на территории страны, обладают собственными языком, культурой и традициями, но не имеют собственного государственного образования за пределами страны.

Ранее законопроект раскритиковал президент России Владимир Путин, а российская Госдума приняла по этому поводу специальное заявление. Однако Киев утверждает, что закон соответствует международным стандартам.