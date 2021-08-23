Симферополь, 23 августа, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Рекорд по буксировке 22-тонного самолета силой рук установлен в международном аэропорту «Симферополь» 22 августа, в День государственного флага России, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Пресс-служба международного аэропорта «Симферополь» В аэропорту «Симферополь» силачи установили рекорд по буксировке самолета

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Крымские атлеты Джамшид Исматиллаев и Егор Сороколетов переместили 22-тонный Ан-26 силой рук на девять метров за 41 секунду, это новый российский рекорд. Они переместили самолет Ан-26 авиакомпании «Сев-Авиа» в положении сидя руками за канат — такой способ называют наиболее сложным в буксировке крупногабаритной техники.

«Аэропорт Симферополь уже традиционно служит площадкой для реализации самых смелых идей. Однако подобного рода спортивные мероприятия у нас проводятся впервые. Перрон аэропорта в августе ежедневно принимает более 200 рейсов в сутки, но мы с удовольствием выделили одну из стоянок на нем для такой важной акции», — отметил директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Игорь Лаптев.

Рекорд зарегистрировал эксперт «Книги Рекордов России» президент АНО «Сильнейшая нация мира» мастер спорта международного класса, рекордсмен России и мира Михаил Паллер. Добавим, что акцию приурочили ко Дню государственного флага России, а также к 85-летию открытия в Симферополе аэропорта. Организаторами выступило спортивно-патриотическое богатырское движение «Сильнейшая нация мира».